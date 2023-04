POL-NB: 27. Benefizkonzert mit mehr Spenden und vielen Geigen

Details anzeigen 27. Benefizkonzert Neubrandenburger Konzertkirche Foto: Tupeit 27. Benefizkonzert Neubrandenburger Konzertkirche Foto: Tupeit

Neubrandenburg (ots) -



Mit einer "Reise durch Europa" hat die Neubrandenburger Philharmonie für das Publikum heute Abend in der Konzertkirche wilde und sanfte Klänge bereitgehalten. Es war ein gelungener Rahmen für das 27. Benefizkonzert des Polizeipräsidiums Neubrandenburg und der Gewerkschaft der Polizei - Kreisgruppe Neubrandenburg. In den Reihen saßen daher auch Sponsoren, die teils seit vielen Jahren mit ihren Spenden Vereine der Region unterstützen.



In diesem Jahr sind mit dem Geld jedes einzelnen Gastes und durch viele Firmen und Unternehmer aus dem Umkreis rund 15.000 Euro zusammengekommen. Hauptbegünstigter Verein ist dieses Mal mit 2.500 Euro "Radeln ohne Alter". Den Ehrenamtlern dort geht es darum, ältere Menschen, die sonst kaum noch selbst rauskommen, mit Fahrrad-Rikschas durch die Neubrandenburger Natur zu radeln. Initiator Gernot Kunzemann war ergriffen von der finanziellen Unterstützung und berichtete rührend von einer Rikscha-Fahrt: Er selbst hatte zwei Seniorinnen jenseits der 90 abgeholt und die eine habe sofort vor Freude über die Fahrt, angefangen zu singen. Die Zweite habe wenig später mit angestimmt - einfach vor Glück, mal wieder die Wohnung zu verlassen. Auf dem Rückweg hätten schließlich alle drei gesungen. Eine wahre Geschichte passend zum Abend voll Geigen, Kontrabass, Harfe und Co.



Thomas Dabel, Präsident des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, bedankte sich in seiner Rede bei den Sponsoren, Gästen und allen sonstigen Unterstützern und natürlich bei den stets so grandios spielenden Musikern der Neubrandenburger Philharmonie.



Im Vergleich zum Vorjahr sind in diesem Jahr sogar gut 3.000 Euro mehr zusammengekommen. Neben "Radeln ohne Alter" werden die Spenden unter anderem an Hilfsaktionen für Flüchtlinge im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg sowie dem Erdbeben in der Türkei und Syrien und weiteren Vereinen der Region verteilt.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Claudia Tupeit

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-2041

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung:

Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache

oder jedes andere Polizeirevier wenden!



http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell