POL-NB: Versuchter Totschlag in Bergen auf Rügen (LK Vorpommern-Rügen)

Bergen auf Rügen (ots) -



Am 28.04.2023 gegen 15:30 Uhr kam es auf einem Hinterhof in der Ringstraße in Bergen auf Rügen zu einem versuchten Totschlag. Nach derzeitigen Ermittlungstand gerieten der 44-jahrige Geschädigte und der 59-jährige Beschuldigte in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf kam es durch den Beschuldigten zu einem Angriff mittels Beil in Richtung Oberkörper/Kopf des Geschädigten. Der Geschädigte konnte dem Angriff ausweichen und unverletzt flüchten. Durch die alamierten Beamten des Polizeihauptreviers Bergen auf Rügen wurde der Beschuldigte am Tatort angetroffen und vorläufig festgenommen. Nach Ermittlungen und Spurensicherung durch den Kriminaldauerdienst Stralsund erfolgte am 29.04.2023 seitens der Staatsanwaltschaft Stralsund Haftantrag beim zuständigen Amtsgericht Stralsund. Der zuständige Richter folgte dem Antrag der Staatsawaltschaft und ordnete der Untersuchungshaft an. Der Beschuldigte wurde anschließend in die JVA Stralsund überstellt.

Bei den beteiligten Personen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige aus dem Landkreis Vorpommern Rügen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Anklam geführt.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-20226

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell