POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person auf der B111 Gützkow LK VG

Gützkow (ots) -



Am 29.04.2023 gegen 15:10 Uhr befuhr eine 35-jährige Fahrzeugführerin eines PKW Seat die B111 aus Richtung Gützkow in Richtung Züssow, als sie aus der Ferne den Fahrer eines Elektrorollstuhls wahrnahm. Als die Fahrerin erkannte, dass der Rollstuhlfahrer auf Höhe des Abzweiges Upatel die Straße überquerte obwohl sie herangefahren kam, reduzierte sie ihre Geschwindigkeit drastisch. Einen Zusammenstoß konnte sie dennoch nicht mehr verhindern. In der Folge musste der 92-jährige Rollstuhlfahrer vor Ort reanimiert werden. Durch das schnelle Eintreffen der Rettungskräfte konnte der Mann stabilisiert und schwerverletzt ins Klinikum nach Greifswald gebracht werden. Zur weiteren Unfallursachenermittlung wurde ein Gutachter der DEKRA hinzugezogen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 EUR.

Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.





Im Auftrag



Sebastian Meinhardt

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

