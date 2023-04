POL-NB: Polizei in Wolgast stoppt berauschten Fahrer

Wolgast/B109 (ots) -



Am Samstagvormittag, dem 29.04.2023, stoppten die Beamten des

Polizeirevieres Wolgast einen 40-jährigen Deutschen in seinem Pkw

Mercedes-Benz, als dieser gegen 11:00 Uhr auf der Bundesstraße 109

zwischen Hanshagen und Diedrichshagen unterwegs war.



Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab sich bei den Beamten der

Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

stand. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht

und ergab ein positives Ergebnis gleich auf mehrere

Betäubungsmittelsorten. Zudem stellte sich heraus, dass dem

40-Jährigen die Fahrerlaubnis bereits seit 2009 entzogen worden war,

sodass sich daraus der Verdacht einer Verkehrsstraftat zum Fahren

ohne Fahrerlaubnis ergab. Bei der weiteren Kontrolle fanden die

Wolgaster Polizisten darüber hinaus Betäubungsmittel und einen

Teleskopschlagstock im Besitz des Mannes.



Zur Beweismittelsicherung wurde bei dem 40-Jährigen eine Blutprobe in

der Universitätsklinik in Greifswald entnommen und die aufgefundenen

Gegenstände beschlagnahmt. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Gegen den 40-Jährigen werden nun gleich mehrere Ermittlungsverfahren

wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und

Waffengesetz sowie aufgrund der voran genannten Verkehrsverstöße

geführt. Die Ermittlungen dazu dauern noch an.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell