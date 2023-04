POL-HRO: Erheblicher Sachschaden nach Unfall - 24-jähriger Fahrer alkoholisiert

Grevesmühlen (ots) -



Am späten Freitagabend, 28.04.2023 verursachte ein 24-jähriger

alkoholisierter Fahrzeugführer in Grevesmühlen einen Verkehrsunfall

bei dem ein geschätzter Sachschaden von 50.000 Euro entstand.

Gegen 23:25 Uhr stellte eine Funkwagenbesatzung des Grevesmühlener

Polizeireviers in Grevesmühlen einen VW Golf ohne amtliche

Kennzeichen und Beleuchtung fest. Während der Nacheile kam der

VW-Fahrer beim Fluchtversuch in Höhe des Autohauses Wolde im Grünen

Weg von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit einem

abgestellten Pkw Hyundai.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser gegen zwei weitere

Fahrzeuge des Autohauses geschleudert.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim 24-Jährigen ergab einen Wert

von 1,92 Promille. Weiter war der VW-Fahrer ohne eine erforderliche

Fahrerlaubnis unterwegs und verletzte sich bei dem Unfall. In der

Folge brachte eine Rettungswagenbesatzung den Verletzten ins

Krankenhaus Grevesmühlen wo anschließend auch eine Blutprobenentnahme

erfolgte.

Alle vier Fahrzeuge wurden bei dem Unfall zum Teil erheblich

beschädigt. Der VW des Unfallverursachers war im Anschluss nicht mehr

fahrbereit.

Der 24-Jährige muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis,

des Verursachens eines Unfalls unter Alkoholeinfluss, des Verstoßes

gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie der Abgabenordnung

verantworten.



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell