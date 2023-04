POL-NB: Unfall mit drei PKW - Rostocker Straße kurzzeitig voll gesperrt

Neubrandenburg (ots) -



Kurz nach der Zufahrt vom Ring auf die Rostocker Straße stadtauswärts sind heute gegen 13:00 Uhr drei Autos in einen Unfall verwickelt gewesen.



Ein 52-Jähriger ist nach aktuellen Kenntnissen mit seinem Transporter auf ein Auto aufgefahren, das auf der Straße anhalten musste, weil die Autofahrerin vor ihm rechts abbiegen wollte. Dabei wurden die Insassen der beiden ersten Fahrzeuge verletzt: Ein 64-jähriger und dessen 60-jährige Beifahrerin schwer, die Autofahrerin, die abbiegen wollte, leicht. Der mutmaßliche Unfallverursacher blieb unverletzt.

Der geschätzte Sachschaden beträgt etwa 13.000 Euro.

Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



Die Rostocker Straße war für etwa eine Stunde zur Unfallaufnahme, während der notärztlichen Versorgung und zur Bergung zunächst voll gesperrt werden.



Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Claudia Tupeit

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-2041

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung:

Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache

oder jedes andere Polizeirevier wenden!



http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell