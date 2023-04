POL-ANK: Schwerer Diebstahl auf Landwirtschaftshof in Mellenthin

Heringsdorf (ots) -



Heute Morgen wurde die Polizei in Heringsdorf über einen besonders schweren Diebstahl informiert.

Nach ersten Informationen sind unbekannte Täter in der Zeit vom 27. April, 19:00 Uhr, bis zum heutigen 28. April 2023, 05:00 Uhr, gewaltsam in ein Landwirtschaftshof am Chausseeberg in Mellenthin eingebrochen und entwendeten zwei Traktoren und eine Drillmaschine. Zudem wurden 100 Liter Diesel gestohlen.



Zum einen wurde ein Traktor der Marke Claas im Wert von etwa 100.000 Euro gestohlen. Der zweite Traktor, ebenso der Marke Claas, wurde samt angekoppelter Drillmaschine von dem Grundstück entwendet. Dieses Gespann im Gesamtwert von etwa 200.000 Euro konnte im Zuge der Nahbereichssuche auf einem Feld aufgefunden werden. Zudem haben die Täter versucht, ein drittes landwirtschaftliches Fahrzeug zu stehlen, was jedoch misslang.



Nach wie vor konnte einer der beiden Traktoren im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen nicht aufgefunden werden. Die Kollegen der Kriminalkommissariatsaußenstelle waren heute Vormittag ebenso vor Ort im Einsatz, um Spuren zu sichern. Der aktuelle Schaden wird auf etwas mehr als 100.000 Euro beziffert.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Bandendiebstahls aufgenommen und bittet um Mithilfe. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Heringsdorf unter 038378 279-224 sowie die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell