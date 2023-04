POL-HRO: Medieneinladung zur Amtseinführung des Führungsgruppenleiters in Rostock

Rostock (ots) -



Am Donnerstag, den 04. Mai wird Polizeirat Ronny Steffenhagen als

Leiter der Führungsgruppe der Polizeiinspektion Rostock durch den

Inspekteur der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern, Nils

Hoffmann-Ritterbusch, offiziell in sein Amt eingeführt.



Bereits seit dem 01. März 2023 leitet Ronny Steffenhagen die

Führungsgruppe der Polizeiinspektion Rostock. Der gebürtige

Rostocker kann auf eine fast zwanzigjährige Polizeikarriere

zurückblicken. Zuletzt war der 41-jährige Polizeirat als Leiter des

Polizeihauptreviers Schwerin tätig. Fortan ist er zugleich

Abwesenheitsvertreter von Polizeidirektor Achim Segebarth, der die

Polizeiinspektion Rostock leitet.

Neben Achim Segebarth wird auch die Präsidentin des Polizeipräsidiums

Rostock, Anja Hamann, bei der Amtseinführung anwesend sein.

Presse- und Medienvertreter sind herzlich eingeladen.



Wann: Donnerstag, 04. Mai 2023, 09:30 Uhr

Wo: Außengelände des Polizeizentrums Rostock, Ulmenstraße 54, 18057

Rostock



