POL-HWI: Einladung für Medienvertreter: Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik sowie der Verkehrsunfallstatistik der Polizeiinspektion Wismar für das Jahr 2022

Wismar (ots) -



Die Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik sowie der Verkehrsunfallstatistik für den Landkreis Nordwestmecklenburg findet am



Freitag, 05. Mai 2023 um 10:00 Uhr,



in der Polizeiinspektion Wismar, Rostocker Straße 80 in Wismar statt.



Interessierte Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen.

Aus organisatorischen Gründen wird um vorherige Anmeldung, telefonisch oder per E-Mail, gebeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke

Telefon1: 03841/203 304

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell