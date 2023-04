POL-LWL: Polizei stellt Tatverdächtige beim Anbringen von Aufklebern

Brüel (ots) -



In Brüel hat die Polizei am Donnerstagabend vier Tatverdächtige stellen können, die gerade dabei waren Aufkleber eines bekannten Rostocker Fußballvereins an Straßenlaternen und Verkehrszeichen anzubringen. Ein Zeuge hatte die Tatverdächtigen beim Bekleben einer Ortseingangstafel beobachtet und daraufhin die Polizei verständigt. Die Beamten konnten wenig später vier männlichen Tatverdächtige im Alter von 17 bis 21 Jahren in der Schweriner Straße feststellen. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Tatverdächtigen und deren mitgeführten Sachen fanden die Beamten sowohl eine große Menge weiterer Aufkleber als auch andere Beweismittel. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung.



