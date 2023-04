POL-LWL: Brand einer Gartenlaube in Kleingartenanlage

Boizenburg (ots) -



In Boizenburg brannte am frühen Freitagmorgen eine Gartenlaube komplett nieder. Der Vorfall ereignete sich gegen 1.15 Uhr in der Kleingartenanlage "Bahlender Straße e.V.". Ein Anwohner hatte das Feuer entdeckt, woraufhin die Feuerwehr zum Einsatz kam. Der Brand konnte anschließend durch die eingesetzten Kameraden gelöscht werden. Allerdings brannte die aus Holz bestehende, veraltete und wenig genutzte Gartenlaube komplett nieder. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen ist von Brandstiftung auszugehen. Hinweise zum Brand bzw. zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Boizenburg (Telefon: 038447/6060) entgegen.



