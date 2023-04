POL-LWL: Eine leicht verletze Person und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall auf der BAB 14

Plate/ Stolpe (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der BAB 14 zwischen den Anschlussstellen Schwerin Ost und Schwerin Nord wurde ein Autofahrer leicht verletzt. Ein vorläufig geschätzter Gesamtschaden wird mit ca. 35.000 Euro beziffert. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 33-jährige Autofahrer nach einem Überholvorgang zu früh auf den rechten Fahrstreifen gewechselt haben und hierbei mit einem nachfolgenden LKW zusammengestoßen sein. Anschließend kollidierten beide Fahrzeuge, die in Fahrtrichtung Wismar unterwegs waren, mit der Außenschutzplanke und kamen dort zum Stehen. Sowohl PKW als auch LKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten später abgeschleppt werden. Der 33-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.



