POL-HST: Ein Täter - fünf Anzeigen

Am gestrigen Donnerstag (27.04.2023) informierte ein aufmerksamer Augenzeuge die Polizei über einen jungen Mann, der augenscheinlich dabei war, Fahrräder zu entwenden.



Dass dies nicht die einzige Tat des vermeintlichen Diebes war, stellte die Stralsunder Polizei im Anschluss fest.



Gegen 15:00 Uhr bekam die Polizei den ersten Hinweis, dass ein junger Mann in der Fritz-Reuter-Straße offenbar versuchte, Fahrräder zu stehlen sowie einen Motorroller zu starten. Der Hinweisgeber verfolgte den flüchtenden Mann und gab telefonisch eine Personenbeschreibung durch, so dass die Beamten diesen im Frankendamm feststellen konnten. Doch als sei der versuchte Diebstahl nicht genug, war der 25-jährige Stralsunder beim Eintreffen der Polizisten dabei, ein weiteres Fahrrad zu stehlen, hatte nach ersten Erkenntnissen bereits das Fahrradschloss beschädigt und wollte mit dem Rad der Marke Peugeot losfahren.



Bei der Durchsuchung des 25-jährigen Marokkaners fanden die Beamten aber nicht die erhofften Ausweisdokumente, sondern weiteres Diebesgut. Offensichtlich hatte der junge Mann in zwei Läden in der Stralsunder Innenstadt zuvor eine Badeshorts und eine Schirmmütze gestohlen.



Die Folge: vier Anzeigen auf einen Streich. Der junge Mann muss sich künftig wegen des Verdachts des Diebstahls in vier unterschiedlichen Fällen verantworten und wurde im Anschluss zur eindeutigen Feststellung der Identität an die Bundespolizei übergeben.



Gegen 22:15 Uhr war es erneut ein Augenzeuge, der beobachtete, wie ein junger Mann am Bahnhof versuchte ein Fahrrad zu klauen. Die Beamten staunten nicht schlecht, als die den 25-jährigen Marokkaner erneut antrafen und feststellten, dass er wieder versucht habe ein Fortbewegungsmittel zu stehlen. Der Tag endete für ihn somit mit einem Platzverweis, einer fünften Strafanzeige und dem Heimweg zu fuß.



