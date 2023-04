POL-NB: Drei verletzte Personen bei Verkehrsunfall mit vier beteiligten Pkw

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am 27.04.2023, gegen 16:00 Uhrereignete sich auf der B 105, Umgehungsstraße von Ribnitz-Damgarten zu einem schweren Verkehrsunfall. An der Kreuzung B 105/ Sanitzer Straße mussten mehrere Fahrzeuge aufgrund der roten Ampel verkehrsbedingt halten. Der 38-jährige VW-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den wartenden Hyundai auf, welcher wiederum auf den davorstehenden Seat und dieser auf den davorstehenden Mercedes-Benz aufgeschoben wurde. Der VW-Fahrer wurde bei dem Unfall schwerverletzt und ins Rostocker Klinikum gebracht. Der 44-jährige Hyundai-Fahrer und die 42-jährige Beifahrerin im Mercedes-Benz wurden leichtverletzt und ins Krankenhaus nach Ribnitz-Damgarten gebracht. Der 25-jährige Seat-Fahrer und der 57-jährige Fahrer des Mercedes-Benz blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 55000 Euro. Der VW, der Hyundai und der Seat waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straße musste für ca. eine Stunde voll und für ca. zwei Stunden halbseitig gesperrt werden.



Bei allen beteiligten Personen handelt es sich um deutsche

Staatsangehörige aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen.



Im Auftrag



Ina Gransow

Polizeihauptkommissarin

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst





Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell