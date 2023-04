POL-ANK: Audifahrer fährt auf A20 in Wartungsfahrzeug

Pasewalk (ots) -



Wie bereits die Polizeiinspektion Neubrandenburg mitteilte, ist es heute Vormittag (27. April 2023, gegen 09:40 Uhr) zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A 20 gekommen, im Zuge dessen Kollegen des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Altentreptow auf dem Weg dorthin selbst einen Unfall hatten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5496016).



Nach ersten Erkenntnissen trug sich der Verkehrsunfall auf der A 20 wie folgt zu: Ein 31-jähriger deutscher Fahrer eines Audis war auf der Autobahn in Richtung Berlin unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in ein Wartungsfahrzeug der Straßenmeisterei, welcher Höhe Rollwitz stand, fuhr. Dabei zog sich der 31-Jährige schwere Verletzungen zu. Der 28-jährige deutsche Fahrer des Wartungsfahrzeugs wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Beide Personen wurden ins Krankenhaus Pasewalk gebracht.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 113.000 Euro.



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell