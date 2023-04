POL-HWI: Gemeinsame Pressemitteilung der Berufsfeuerwehr Wismar und Polizeiinspektion Wismar zum bundesweiten Girls´und Boys`Day

Details anzeigen Zukunftstag PI Wismar Zukunftstag PI Wismar

Wismar (ots) -



Zusammen mit der Berufsfeuerwehr Wismar begrüßte die Polizeiinspektion Wismar am heutigen Donnerstag 16 Schülerinnen und 11 Schüler zum sogenannten Mädchen- und Jungen-Zukunftstag. Dabei handelt es sich um einen bundesweiten Aktionstag zur geschlechterunabhängigen Berufsorientierung.



Der Leiter der Polizeiinspektion Wismar, Polizeidirektor Uwe Oertel, begrüßte die Schülerinnen und Schüler am Morgen auf dem Gelände der Polizeiinspektion Wismar.

"Alle Bereich der Privatwirtschaft und eben auch der öffentliche Dienst kämpfen seit Jahren um die besten Köpfe. Nur mit ausreichend geeignetem Nachwuchs werden Blaulichtorganisationen, wie die Polizei und die Feuerwehr, zukunftsfähig bleiben.", so Uwe Oertel.



Deshalb konnten sich die Mädchen und Jungen aus dem ganzen Landkreis einen Tag lang selbst ein Bild von den abwechslungsreichen Tätigkeiten bei Polizei und Feuerwehr machen. Im unmittelbaren Kontakt mit Streifenbeamten, Feuerwehrmännern sowie Kriminalpolizistinnen und -polizisten konnten die Schülerinnen und Schüler alle ihre Fragen loswerden, Ausrüstung an- und ausprobieren, Spuren selbst sichern, Erste-Hilfe-Maßnahmen durchführen und Polizei- und Feuerwehrtechnik bestaunen. Der Tag endete für alle Teilnehmenden gegen 14:15 Uhr auf dem Gelände der Berufsfeuerwehr Wismar.



Auch im nächsten Jahr werden sich Polizei und Feuerwehr am Zukunftstag beteiligen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke

Telefon1: 03841/203 304

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell