POL-NB: 81-Jährige vor Friedhof bestohlen

Neustrelitz (ots) -



Gestern ist eine 81-jährige deutsche Frau in Neustrelitz in der Hohenzieritzer Straße vor dem Friedhofseingang von einem bisher unbekannten Mann in gebrochenem Deutsch angesprochen worden.

Er fragte sie, ob sie 2 Euro klein machen könne. Sie blickte in ihr Portemonnaie und er gab vor, ihr beim Suchen zu helfen. Sie fanden kein passendes Geld. Daraufhin ging der Mann auffällig schnell weg.



Wenig später bemerkte die Frau, dass ihr mehrere hundert Euro Bargeld fehlten, weswegen sie Anzeige erstattete. Es ist zu vermuten, dass hier zu einer Art Wechselgeldbetrug gekommen ist.



Der Vorfall ereignete sich gegen 11:00 Uhr.



Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 50 bis 60 Jahre alt und 1,70 Meter groß, normale Statur, heller Hauttyp, graue kurze Haare. Er soll eine dunkle Hose und eine rotbraune Jacke angehabt haben, an der seitlich Reißverschlusstaschen waren. Er sprach gebrochen Deutsch, womöglich mit osteuropäischem Akzent.



Sachdienliche Hinweise können Bürger an das Polizeihauptrevier Neustrelitz unter 03981 / 258224, an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle richten.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Claudia Tupeit

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-2041

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung:

Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache

oder jedes andere Polizeirevier wenden!



http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell