POL-LWL: PKW prallt gegen Zapfsäule - Fahrerin versucht zu flüchten

Eine Autofahrerin soll am Mittwochmittag beim Anfahren auf einem Tankstellengelände in Vellahn mit ihrem PKW eine Zapfsäule beschädigt haben. Daraufhin soll die 29-jährige Autofahrerin versucht haben sich mit ihrem Auto vom Unfallort zu entfernen. Eine Tankstellenmitarbeiterin bemerkte den Vorfall und konnte die Fahrerin aufhalten. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die hinzugerufenen Polizeibeamten fest, dass die 29-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Unfallverursacherin wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Unfallflucht. Zudem wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 8000 Euro geschätzt.



