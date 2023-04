POL-LWL: Zwei verletzte Kinder bei Verkehrsunfall

Ludwigslust (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in Ludwigslust sind zwei Kinder verletzt worden, eines davon schwer. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahre, die zu diesem Zeitpunkt die Käthe-Kollwitz-Straße überqueren wollten, von einem PKW erfasst worden sein. Dabei wurde das 12-jährige Mädchen schwer (nicht lebensbedrohlich) und die 13-Jährige leicht verletzt. Beide sind anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. Am PKW entstand geringer Sachschaden. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern noch an.



