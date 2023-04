POL-NB: Nachmeldung Brand Gartenlaube Malchow - Jugendlicher behinderte Einsatzkräfte

Malchow (ots) -



Wie gestern Abend in der Pressemitteilung um 21:06 Uhr mitgeteilt, hat in Malchow eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage "Frühlingsbote" gebrannt. Zwei deutsche Jugendliche (zwölf und 13 Jahre alt) wurden als mutmaßliche Täter ausgemacht. (PM: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5495469)



Ein weiterer Jugendlicher, ein 16-jähriger Deutscher, war während der Löscharbeiten der Feuerwehr ebenfalls vor Ort und versuchte, die Kameraden bei ihrer Arbeit zu behindern. Die ebenfalls anwesenden Polizisten erteilten ihm einen Platzverweis.



Später kam er gegen 20:30 Uhr erneut zum Einsatzort und fing an, die Polizeibeamten während ihrer Tatortarbeit zu beleidigen und zu bedrohen. Als ein Beamter auf ihn zuging, ergriff der Jugendliche die Flucht, konnte er aber nach kurzer Verfolgung in der Schulstraße gestoppt werden. Da er sich auf sehr aggressive Weise der Maßnahme entziehen wollte und die Beamten weiter beleidigte und bedrohte, wurden ihm Handschellen angelegt. Er kam im Streifenwagen zum Revier, wo er auf seinen Vater warten durfte.



Gegen ihn wurden Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen sowie wegen Beleidigung und Bedrohung.



