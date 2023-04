POL-NB: Tatort Baustelle - Polizei verhindert Diebstahl

Penkow bei Malchow (ots) -



Am späten Montagabend gegen 23:30 Uhr hat ein Bewohner in Penkow bei Malchow einen mutmaßlichen Diebstahl von Baumaterialien beobachte und die Polizei gerufen. Kurze Zeit später waren Beamte aus dem Revier Röbel im Fuchsweg angekommen. Sie konnten insgesamt vier Tatverdächtige erkennen, die augenscheinlich dabei waren, Bretter von der Baustelle in einen Transporter zu laden. Alle flüchteten sofort, als sie den Streifenwagen sahen. Ein flüchtender Mann konnte nach einer Verfolgung gestellt werden. Ob er tatsächlich an dem mutmaßlichen Diebstahl beteiligt war, muss noch geklärt werden. Daher werden zunächst keine weiteren Angaben zu der Person gemacht.



Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg war anschließend im Einsatz. Die Ermittler der Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel kümmern sich nun um die weiteren Maßnahmen, wozu auch Ermittlungen zum vor Ort beschlagnahmten Fahrzeug gehören. Ersten Hinweisen zu den geflohenen Verdächtigen wird ebenfalls nachgegangen.



Der Fall zeigt, dass Beobachtungen, die sofort der Polizei mitgeteilt werden, dazu führen können, dass selbst Verdächtige beim Diebstahl von Baumaterialien überrascht werden können. So konnte den eigentlichen Eigentümern des Materials viel Ärger und finanzieller Schaden erspart werden.



Die Polizei bedankt sich in diesem Sinne bei dem aufmerksamen Dorfbewohner.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Claudia Tupeit

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-2041

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung:

Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache

oder jedes andere Polizeirevier wenden!



http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell