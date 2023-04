POL-NB: Unfall der Polizei auf dem Weg zu einem Unfall

A 20 / Altentreptow/Rollwitz (ots) -



Auf dem Weg zu einem schweren Verkehrsunfall haben Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Altentreptow selbst einen Unfall gehabt. Im Baustellenbereich auf der A 20 in Fahrtrichtung Stettin ist gegen 10:10 Uhr heute Vormittag nach jetzigem Kenntnisstand eine Autofahrerin in die Seite des Streifenwagens gekommen. Die Streifenbeamten waren zu diesem Zeitpunkt mit Blaulicht und Sirene auf der Straße unterwegs. Der Streifenwagen ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde dabei niemand. Zur Unfallaufnahme kamen Revierkräfte aus Neubrandenburg.



Für den Unfall wiederum, zu dem die Beamten gerade eilen wollten, sind Kräfte aus dem Hauptrevier Pasewalk zum Einsatz gekommen. Auf Höhe Rollwitz auf der A 20 soll kurz vor 10:00 Uhr ein 31-jähriger deutscher Audi-Fahrer in ein Wartungsfahrzeug der Straßenmeisterei gefahren sein. Nach aktueller Information wurden zwei Personen verletzt - der mutmaßliche Unfallverursacher schwer, die zweite Person (Insasse Wartungsfahrzeug) leicht. Der geschätzte Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Euro.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell