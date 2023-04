POL-HST: Wohnungsbrand im Mehrfamilienhaus

Sagard/Rügen (ots) -



Die Polizei wurde am Mittwoch (26.04.2023) gegen 14:45 Uhr durch die Integrierte Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern Rügen über einen Brand in Neddesitz in der Gemeinde Sagard informiert.



In einem Mehrfamilienhaus, in dem Mitarbeiter eines Hotels untergebracht sind, kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Feuer. Der Brand dehnte sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen in der Wohnung aus, sodass der umliegende Fußboden und Teile der Zwischendecke beschädigt wurden. Darüber hinaus ist die Wohnung aufgrund von Rußschäden gegenwärtig nicht bewohnbar. Dabei ist ein geschätzter Gesamtschaden von 50.000 Euro entstanden. Es wurde glücklicherweise keine Personen verletzt.



Die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden aus Sassnitz, Sagard und der Führungsgruppe des Amtes Nord-Rügen kamen mit fast 30 Kameraden zum Einsatz. Weiterhin wurden ein Notarzt und ein Rettungswagen alarmiert.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft kommt am heutigen Donnerstag (27.04.2023) ein Brandursachenermittler zum Einsatz. Der Kriminaldauerdienst Stralsund war zur Spurensuche und -sicherung am Brandort und hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.



