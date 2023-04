POL-NB: Diebstahl von Pflanzenschutzmitteln aus einer Lagerhalle in Ducherow im LK Vorpommern-Greifswald

Anklam (ots) -



Am 26.04.2023 um 18:55 Uhr wurde die Polizei in Anklam über einen

Einbruch in eine Lagerhalle eines Agrarbetriebes in Ducherow

informiert.

Gegenwärtig ist bekannt, dass sich unbekannte Täter in der Zeit vom

25.04.2023, 19:00 Uhr bis zum 26.04.2023, 18:30 Uhr gewaltsam Zutritt

zum Betriebsgelände des Agrarbetriebes verschafften und sich

zielgerichtet zu einem Lagerkomplex begaben. Aus dem Lager wurden

nach gegenwärtigen Erkenntnissen größere Mengen Pflanzenschutzmittel

entwendet. Der Stehlschaden wird mit einer Summe zwischen 10.000,-

und 20.000,- Euro angegeben. Der Kriminaldauerdienst des KK Anklam

kam zur Spurensuche und -sicherung vor Ort zum Einsatz. Die

Ermittlungen dauern an.



Die Polizei bittet Zeugen, welche in der o.g. Tatzeit Beobachtungen

in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich telefonisch im

Polizeihauptrevier Anklam unter der Telefonnummer 03971/2512224, in

jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache

www.polizei.mvnet.de zu melden.



