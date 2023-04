POL-NB: Brand einer Gartenlaube in Malchow, LK Mecklenburgische Seenplatte

Röber /Müritz (ots) -



Am 26.04.2023 gegen 17:30 Uhr kam es zum Brand einer Gartenlaube in

der Kleingartenanlage "Frühlingsbote" in Malchow.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Malchow und Alt

Schwerin befanden sich zur Brandbekämpfung im Einsatz und konnten das

Feuer löschen. Dennoch wurde die Gartenlaube durch das Feuer

vollständig zerstört.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro. Personen

wurden infolge des Brandgeschehens nicht verletzt.

Mithilfe von Zeugenaussagen konnten zwei männliche deutsche Kinder im

Alter von 12 und 13 Jahren als Tatverdächtige festgestellt werden.

Die Kriminalpolizei hat die Arbeit am Tatort aufgenommen und ist zum

Zwecke der Spurensicherung im Einsatz. Ermittelt wird wegen des

Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell