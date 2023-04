12-jähriger Junge in Rostock vermisst

Details anzeigen Foto aus Dezember 2023 Foto aus Dezember 2023

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten 12-jährigen Justin Kadur aus Rostock.

Justin hatte sich am 25.04.2023 mit einem Freund in der Rostocker Innenstadt getroffen. Die Kinder trennten sich zwischen 16:30 und 17:00 Uhr an der Haltestelle Steintor. Dort verliert sich die Spur des Jungen. Als Justin nicht wie verabredet in seiner Wohngemeinschaft erschien, wurde die Polizei informiert.

Personenbeschreibung:

- ca. 144 cm groß und sehr schlanke Statur

- scheinbares Alter 11 Jahre

- kurze, braune Haare

Bekleidung:

- hellgraue Jacke mit Kapuze

- schwarz/graue Schuhe

- schwarze Hose

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte der 12-Jährige bislang nicht aufgefunden werden. Die Polizei bittet die Bevölkerung dringend um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten.

Wer hat Justin Kadur seit seinem Verschwinden gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.