POL-ANK: Innerorts mit 104 km/h unterwegs: Polizei stoppt Autofahrer

Die Kollegen des Polizeihauptreviers Anklam haben heute Vormittag (26. April 2023, gegen 10:00 Uhr) einen 48-jährigen deutschen Mann kontrolliert, der auf der Bundesstraße 109 im Bereich der Peenebrücke mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.



Der Fahrer des Mercedes-Benz war in Richtung Greifswald unterwegs und wurde von den Beamten mit 104 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Abzüglich der Toleranz ergibt sich damit ein vorwerfbarer Wert von 100 km/h. Der 48-Jährige war somit 50 km/h zu schnell unterwegs, weshalb ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde.

Der Mann muss nun mit einem Bußgeld von mindestens 320 Euro, einem Monat Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg rechnen.



