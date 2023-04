POL-HRO: Sieg-Heil-Rufe in Schwerin: Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



Am Montagabend, gegen 22.20 Uhr, sind im Bereich des Basketballplatzes zwischen dem Fridericianum und des Parkdecks Schlossparkcenter verfassungsfeindliche Parolen gerufen worden.



Eine Zeugin nahm das Gegröle von mehreren Personen wahr und meldete sich am gestrigen Dienstag bei der Polizei und erstattete Anzeige.



Im Zuge der Ermittlungen bittet die Kriminalpolizei Schwerin um Zeugenhinweise. Personen, die ebenfalls entsprechende Rufe gehört haben und/oder Hinweise zu Personen, die sich zur entsprechenden Zeit auf dem Platz aufhielten, geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.



Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst in Schwerin unter der Telefonnummer 0382 5180 2224 , die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de/onlinewache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell