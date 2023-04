POL-ANK: Verkehrsunfall mit 11.000 Schaden

Details anzeigen VU Sassen-Trantow VU Sassen-Trantow

Heute Morgen (26. April 2023, gegen 07:25 Uhr) ereignete sich auf der Kreisstraße 8 bei Sassen-Trantow ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.



Nach ersten Erkenntnissen kam die 67-jährige deutsche Fahrerin eines Nissan aus Richtung Treuen und wollte die K 8 kreuzen. Dabei übersah sie den BMW, welcher die Kreisstraße aus Richtung Schwinge kommend in Richtung Sassen unterwegs war, und nahm diesem die Vorfahrt. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem die 57-jährige deutsche Fahrerin des BMW leicht verletzt wurde. Ein Rettungshubschrauber kam zwar zum Einsatz, die verletzte Frau wurde jedoch mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.



Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Straße musste demnach für eine kurze Zeit voll gesperrt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell