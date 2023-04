POL-LWL: Autofahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Wittenförden (ots) -



Beim Zusammenstoß zweier PKW in Wittenförden ist am Mittwochvormittag eine Person leicht verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 9.15 Uhr im Einmündungsbereich der Schweriner Straße - Großer Hansberg. Dabei wurde ein 38-jähriger Autofahrer leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden, der insgesamt auf ca. 3000 Euro geschätzt wurde. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache. Ein Vorfahrtsfehler wird derzeit vermutet.



