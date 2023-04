POL-GÜ: Baukran in Schieflage sorgt für Verkehrseinschränkungen in Bad Doberan

Bad Doberan (ots) -



In Bad Doberan kommt es aufgrund der Teilsperrung der Beethovenstraße zu weiteren Verkehrseinschränkungen im Bereich der Ortsdurchfahrt Bad Doberan.



Hintergrund:



Objektverantwortliche eines Baustellengeländes in der Beethovenstraße stellten bereits am 24.04.2023 fest, dass das Fundament eines auf dem dortigen Baugrundstück befindlichen Baukranes abgesackt ist. Das circa 30 Meter hohe Baugerät geriet hierdurch in eine leichte Schieflage. Um eine mögliche Gefährdung für Unbeteiligte auf ein Minimum zu reduzieren, bleibt die Beethovenstraße zwischen dem Kreisverkehr in der Dammchaussee und dem Busbahnhof Bad Doberan voraussichtlich bis in die Abendstunden des 27.04.2023 gesperrt. Der Rückbau des Baukranes ist durch die Verantwortlichen für die Morgenstunden des 27.04.2023, unter Anwendung zweier Spezialkräne, vorgeplant.



Bis zum Beginn der Rückbaumaßnahmen wird die Position des Baukranes stündlich überprüft. Nach Aussage der Verantwortlichen ist unter Berücksichtigung der avisierten Witterungslage sowie der Beschaffenheit des Baugrundes nicht zu erwarten, dass sich die Position des Kranes weiter verändert.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell