POL-LWL: Auffahrunfall zwischen zwei Kleintransportern führt zur Sperrung auf der BAB 24

Nach einem Auffahrunfall am Mittwochmorgen auf der BAB 24 zwischen Parchim und Neustadt-Glewe musste die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Hamburg für ca. zwei Stunden gesperrt werden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll in Höhe der Ortschaft Stolpe ein 64-jähriger Kleintransporter auf Grund von Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden Transporter aufgefahren sein. Personen wurden hierbei nicht verletzt. Zur Beseitigung einer Ölspur kam eine Spezialreinigungsfirma zum Einsatz. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.



