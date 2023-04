POL-LWL: PKW prallt gegen Baum - Fahrerin eingeklemmt und schwer verletzt

Zarrentin (ots) -



Auf der Landesstraße 41 zwischen Boissow und Neuhof ist am Mittwochmorgen eine Frau bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die 54-jährige Autofahrerin mit ihrem PKW auf Grund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und anschließend gegen einen Baum geprallt sein. Die Fahrerin wurde hierbei im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Die 54-Jährige erlitt eine Rippenfraktur und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und ist abgeschleppt worden. Im Zuge der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Landesstraße an der Unfallstelle kurzzeitig voll gesperrt werden. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wird mit ca. 10.000 Euro beziffert.



