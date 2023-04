POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person auf der B104 im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Friedland (ots) -



Am 25.04.2023, gegen 18:35 Uhr, befuhr der 36-jährige deutsche

Fahrzeugführer einer Sattelzugmaschine mit Auflieger die B104 aus

Richtung Strasburg kommend in Richtung Woldegk.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam er, kurz vor der Ortschaft

Carlslust, auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier

kippte das Fahrzeuggespann, welches mit ca. 40 Tonnen Futtermittel

beladen war, auf die rechte Seite. Der Fahrzeugführer konnte sich

eigenständig aus dem Fahrerhaus befreien, musste jedoch

leichtverletzt mit dem Rettungswagen, zur weiteren medizinischen

Behandlung, ins Klinikum Pasewalk verbracht werden.

Zur Durchführung der Unfallaufnahme und die Bergung des Sattelzuges

musste die Bundesstraße für etwa 3,5 Stunden voll gesperrt werden.

Neben dem Rettungsdienst befanden sich auch 20 Kameraden der

Freiwilligen Feuerwehren Mildenitz und Woldegk vor Ort.

Es entstand Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

Aufgrund der starken Beschädigungen an der Schutzplanke und der

Bankette wurde eine Firma hinzugezogen, welche die Unfallstelle

beschilderte und dadurch die Geschwindigkeit herabsetzte.



