POL-NB: Gartenhaus in Zingst (LK VR) durch Feuer zerstört

Auf einem Privatgrundstück in Zingst hat am Dienstagmittag ein Feuer ein Gartenhaus zerstört. Dabei ist ein geschätzter Gesamtschaden von über 50.000 EUR entstanden. Personen wurden dabei nicht verletzt. Gegen 12:45 Uhr wurde der Brand von Zeugen bemerkt, welche die Feuerwehr riefen. Die Eigentümerin des Grundstückes war zum Zeitpunkt des Brandes nicht vor Ort. Beim Eintreffen der Löschkräfte brannte das Gartenhaus in voller Ausdehnung. Der Brand wurde durch die freiwilligen Feuerwehren aus Zingst und Prerow gelöscht. Die Kriminalpolizei Stralsund nimmt die Ermittlungen zur Brandursache auf.



