POL-NB: LKW-Fahrer rammt Leitplanke - Straße war halbseitig gesperrt

B 104 bei Sponholz (ots) -



Ein 25-jähriger deutscher LKW-Fahrer ist heute gegen 13:45 Uhr auf der B 104 zwischen Pragsdorf und Sponholz (in Richtung Sponholz) nach rechts von der Straße abgekommen und gegen eine Leitplanke gerammt. Dabei hat er etwas Getreide verloren. Zur Bergung des LKW und wurde ein Bergungsdienst beauftragt. Beamte des Reviers Friedland waren zur Unfallaufnahme im Einsatz.



Die Straße war zur Bergung etwa eine dreiviertel Stunde halbseitig gesperrt.



Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.



