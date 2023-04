POL-HST: Gefahrgut-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet - aus Gründen?

Richtenberg (ots) -



Am Dienstag, dem 25.04.2023 kam es in der Bahnhofstraße in Richtenberg gegen 07:30 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein Tankwagen gegen einen geparkten Volkswagen fuhr. Durch diesen Aufprall schob sich der VW gegen einen davor parkenden Skoda. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 5.000 Euro.



Daraufhin eingesetzte Beamte des Polizeireviers Grimmen konnten den Tankwagen zur Unfallaufnahme vor Ort nicht mehr feststellen, dafür aber im Nahbereich. Aufgrund des Anfangsverdachts des unerlaubten Entfernens wurde neben der Unfallanzeige auch eine Strafanzeige gefertigt.



Im Rahmen der Anzeigenaufnahme führten die Beamten bei dem 33-jährigen deutschen Gefahrgut-Fahrer ein Drogenvortest durch, welcher positiv auf Amphetamine und Kokain reagierte. Im Weiteren erfolgte eine Blutprobenentnahme, die Beschlagnahme des Führerscheins und die Untersagung der Weiterfahrt.



Die Strafanzeige wegen der Fahrerflucht erweitert sich somit um den Tatbestand der Straßenverkehrsgefährdung.



