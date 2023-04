POL-ANK: Radfahrerin fährt betrunken in eine Kindergruppe

Greifswald (ots) -



Heute Vormittag (25. April 2023, gegen 09:20 Uhr) wurde die Polizei in Greifswald über den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt in Eldena informiert.



Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt. Nach ersten Erkenntnissen war die 60-jährige deutsche Radfahrerin im Bereich An der Mühle unterwegs, als diese in eine Personengruppe von circa vierzig Kindern im Alter zwischen elf und dreizehn Jahren fuhr. Nur durch Ausweichen der sechs beteiligten Kinder konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Verletzt wurde daher ein Glück niemand.



Eine im Anschluss durchgeführte Atemalkoholkontrolle bei der Frau ergab einen Wert von sage und schreibe 2,28 Promille. Zum Zwecke einer Blutprobenentnahme wurde sie schließlich ins Uniklinikum Greifswald gebracht. Sie muss sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.



