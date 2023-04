Presseeinladung: Christian Pegel übergibt Förderzusagen in Grevesmühlen

Bauminister Christian Pegel wird morgen Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler zwei Förderzusagen über rund 6,7 Millionen für den Neubau der Regionalen Schule „Am Wasserturm“ sowie über 250.000 Euro für das Anlegen eines Stadtparks übergeben.

Medienvertreterinnen und –vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Termin: Mittwoch, 26. April 2023, 16 Uhr

Ort: Regionale Schule am Wasserturm, Ploggenseering 68,

23936 Grevesmühlen

Aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) wird zunächst in einem ersten Bauabschnitt die „Regionale Schule Am Wasserturm“ neu errichtet. Das Schulgebäude ist Teil des entstehenden Schulcampus am Ploggenseering und erfüllt die Kriterien für Schulen mit spezifischer Kompetenz Der viergeschossige barrierefreie Neubau wird Platz für etwa 500 Schüler bieten.

Der zweite EFRE-Förderbescheid ist für die Gestaltung eines Stadtparks zwischen dem Vielbecker See und dem Ploggensee in der Stadt im Landkreis Nordwestmecklenburg vorgesehen. Das Vorhaben umfasst die Gestaltung von etwa 10.000 Quadratmeter Grünfläche mit Gehwegen und Schaffung eines Mountainbike-Parcours. Ziel ist die Schaffung eines attraktiven Naherholungsgebietes für Grevesmühlen.