POL-NB: Attacke mit Griff von Hundeleine

Am vergangenen Mittwoch (19.04.2023) ist eine 32-jährige Deutsche auf Höhe der Hufeisenstraße 82 im Neubrandenburger Reitbahnviertel gegen 07.30 Uhr unvermittelt von einer vorbeigehenden Frau verbal und körperlich attackiert worden. Die mutmaßliche Täterin ging mit einem Hund Gassi und schlug plötzlich mit dem Griff der Hundeleine in Richtung des Opfers. Dabei wurde die 32-Jährige leicht am Kopf verletzt. Sie konnte weitere Angriffe abwehren, bevor das Frauchen samt Hund schnell wieder verschwand.



Trotz erster Ermittlungen und Befragungen im Umfeld fehlt den Ermittlern in dieser Sache weiter der entscheidende Hinweis auf die Angreiferin.



Daher wendet sich die Polizei nun mit einer Personenbeschreibung an die Bürger und hofft, dass jemand die Frau kennt und hilfreiche Angaben gegenüber der Polizei zu ihr machen kann.



Die Frau sei etwa 1,70 Meter groß, schlank, habe dunkelbraune Haare und sei etwa Mitte 30. Zum Zeitpunkt des Übergriffs trug sie eine dunkle Jeans und schwarze Kapuzenjacke. Die Kapuze hatte sie auf dem Kopf. Der Hund ist schwarz mit hellen Flecken. Es könnte sich um einen Jack-Russell-Terrier handeln.

Besonders auffällig: Die Frau trägt an der Unterlippe rechts ein Piercing.



Außerdem hat sie behauptet, die Geschädigte aus ihrer Zeit im Kinderheim in Neubrandenburg zu kennen.



Wer kennt die beschriebene Gesuchte, die im Reitbahnviertel regelmäßig mit ihrem Hund Gassi gehen könnte? Wer wurde womöglich schon mal selbst von ihr verbal oder körperlich attackiert? Eventuell auch mit dem Zusatz, man kenne sich aus dem Kinderheim?



Sachdienliche Hinweise können Bürger an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395 / 55825224 richten, an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.



