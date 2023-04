POL-HST: Vermehrte Einbrüche am Wochenende in Stralsund

Stralsund (ots) -



In Summe wurden nach dem vergangenen Wochenende bisher neun Strafanzeigen aufgenommen, der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 35.000 Euro. Die Täter sind bislang unbekannt, die Polizei war im Zusammenwirken mit dem Kriminaldauerdienst an allen Tatorten im Einsatz und sicherte entsprechende Spuren.



So zum Beispiel bei einer Lagerhalle in der Nähe der Richtenberger Chaussee. Dort wurde sich in der Nacht von Freitag, 21.04.2023 zu Samstag, 22.04.2023 gewaltsam Zutritt verschafft und unter anderem Werkzeug im Wert von etwa 8.000 Euro entwendet.



Mutmaßlich in der Nacht von Samstag, 22.04.2023 zu Sonntag, 23.04.2023 wurde in mindestens zwei Gärten in einer Kleingartenanlage in der Stadtkoppel eingebrochen beziehungsweise es wurde versucht. Entwendet wurden unter anderem elektronische Gartengeräte Der Schaden hier summiert sich auf mehrere hundert Euro.



In der gleichen Nacht wurde in Grünhufe ein Geräteschuppen angegriffen - Schaden: 100 Euro. Etwa 200 m weiter brachen unbekannte Täter ein Auto auf und durchwühlten es - Schaden hier geschätzte 7.000 Euro.



In einem Garagenkomplex Nahe der Hermann-Burmeister-Straße wurde sich ebenfalls in der Nacht Zugang zu einer Garage verschafft, mehrere Gartengeräte entwendet, Gesamtschaden schätzungsweise 4.000 Euro.



Im Zeitraum von Samstag, 22.04.2023 zu Montag, 24.04.2023 griffen unbekannte Täter einen Bauwagen und -container südlich der Rostocker Chaussee an. Genaue Angaben zum Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor. Der Schaden hier wird vorläufig mit 2.500 Euro beziffert.



Und im Zeitraum von Freitag, 21.04.2023 zu Montag, 24.04.2023 wurden mehr als zehn Baucontainer im Gewerbegebiet Langendorfer Berg aufgebrochen und Gegenstände, unter anderem Bauwerkzeuge daraus entwendet. Der Schaden beträgt annähernd 12.500 Euro.



