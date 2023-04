POL-LWL: Gartenhaus durch Feuer zerstört

Goldenitz (ots) -



Auf einem Privatgrundstück in Goldenitz hat am Dienstagmorgen ein Feuer ein Gartenhaus zerstört. Dabei ist ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Eine Nachbarin hatte kurz vor 09 Uhr den Brand bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Die Bewohner des betreffenden Grundstücks waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zu Hause. Beim Eintreffen der Löschkräfte brannte das Gartenhaus bereits in voller Ausdehnung. Zwischenzeitlich konnte der Brand gelöscht werden. Die Kriminalpolizei hat jetzt die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen derzeit nicht vor.



