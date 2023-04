Öffentlichkeitsfahndung: 19-Jähriger und 16-Jähriger aus Greifswald vermisst

Details anzeigen Marvin Ringleb und Pascal Bessert Marvin Ringleb und Pascal Bessert

Seit dem 24.04.2023 um 18:00 Uhr werden der 16-jährige Pascal Bessert sowie der 19-jährige Marvin Ringleb aus Greifswald vermisst. Beide Personen sind am Abend nicht in eine Einrichtung in Greifswald zurückgekehrt.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnten die Vermissten mit dem Zug unterwegs nach Schwerin sein bzw. sich bereits in Schwerin aufhalten. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass sich die beiden Personen noch in Greifswald befinden.

Der 16-jährige Pascal Bessert ist ca. 1,80m groß, schlank, hat kurze dunkle Haare und auffällig weit abstehende Ohren. Er trägt einen schwarzen Strickpullover, eine schwarze Hose und hat dunkle Turnschuhe an.

Der 19-jährige Marvin Ringleb ist ca. 1,70m groß, sehr schlank und hat orange getönte Haare. Er hat einen sehr auffälligen Gang aufgrund von Knieproblemen. Er trägt eine schwarze Jacke, eine schwarze Jeanshose, eine schwarze Brille und hat auffällig bunt gesprenkelte Turnschuhe an.

Beide Personen sind womöglich orientierungslos und benötigen dringend Medikamente. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten. Der Aufenthaltsort ist daher weiterhin unbekannt.

Die Polizei bittet die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach den beiden Vermissten. Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 540-224, der Polizeinotruf unter 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.