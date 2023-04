POL-LWL: 15 Autos auf Pendlerparkplatz bei Schwerin-Süd aufgebrochen - Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Pampow/ Blankenberg (ots) -



Nach dem Aufbruch von 15 PKW auf dem Pendlerparkplatz an der Bahnlinie bei Schwerin-Süd hat die Polizei in der Nacht zum Dienstag einen Tatverdächtigen ermitteln können. Dabei handelt es sich um einen 36 Jahre alten Tunesier, der von der Polizei auch wegen einer weiteren Straftat vorläufig festgenommen wurde. Dem 36-Jährigen wird vorgeworfen, am späten Montagabend Scheiben der betreffenden Autos mit einem Stein eingeschlagen und die Fahrzeuge dann nach Wertgegenstände durchsucht zu haben. Nach der Tat war er zunächst unerkannt vom Tatort geflüchtet. Die Polizei geht nach bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass der Tatverdächtige dann einen Zug in Richtung Rostock bestiegen hat. Am Bahnhof Blankenberg ist der 36-Jährige dann vom Zugpersonal des Zuges verwiesen worden. Er soll kurz darauf in Blankenberg versucht haben, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Ein Zeuge bemerkte den Vorfall und informierte die Polizei, die den Tatverdächtigen vor dem betreffenden Haus gegen 01 Uhr feststellen und ihn vorläufig festnehmen konnte. Bei dem 36-Jährigen entdeckte die Polizei daraufhin zwei Taschen mit zahlreichen Gegenständen, die teilweise von den Autoaufbrüchen in Schwerin-Süd stammen könnten. Darunter mehrere Sonnenbrillen, ein Navigationsgerät, ein PKW-Unfall-Set, ein Verbandskasten und andere Dinge. Die Gegenstände sind daraufhin von der Polizei sichergestellt worden. Gegen den 36-Jährigen wird nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls ermittelt. Der durch die Autoaufbrüche entstandene Sachschaden soll sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 10.000 Euro belaufen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell