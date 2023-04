POL-HRO: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin bei Crivitz

Sternberg (ots) -



Am Montag, den 24.04.2023, kam es gegen 15:50 Uhr auf der

Landesstraße 091 zwischen den Ortslagen Kobande und Demen zu einem

schweren Verkehrsunfall. Hierbei kollidierte ein 54-jähriger

deutscher Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache mit einer

60-jährigen deutschen Fahrradfahrerin. Die Radfahrerin erlitt dabei

lebensbedrohliche Verletzungen und wurde in die Helios Kliniken nach

Schwerin verbracht. Zur Unfallursachenermittlung wurde ein

Sachverständiger der DEKRA hinzugezogen. Die Fahrbahn musste für die

Unfallaufnahme über mehrere Stunden voll gesperrt werden.



