POL-HST: Pumpenschwengel des ´Mägdebrunnen´ entwendet - Zeugen gesucht

Bereits am Donnerstag, dem 20.04.2023 wurde der Polizei in Stralsund gemeldet, dass der Pumpenschwengel von dem stadtbekannten sogenannten "Mägdebrunnen" Fährstraße Ecke Schillstraße entwendet worden sei.



Ersten Erkenntnissen zufolge wurde dieser mutmaßlich in der Zeit von Mittwoch dem 19.04.2023, 07:30 Uhr bis Donnerstag dem 20.04.2023, 11:00 Uhr durch Unbekannt entwendet. Wenngleich der Pumpenschwengel eher einen dekorativen Zweck an dem unter Einheimischen auch als "Die geschwätzigen Weiber" bekannten Brunnen erfüllte, so wird der Schaden auf 3.500 Euro geschätzt.



Zeugen, die Angaben zu Tat oder Tätern machen können, werden gebeten sich an die Polizei in Stralsund unter 03831 28900, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



