POL-LWL: Minibagger fällt von Kleintransporter-Anhänger - rechte Fahrspur der BAB 24 mehrere Stunden gesperrt

Wittenburg/ Stolpe (ots) -



Auf der BAB 24 bei Wittenburg ist am Sonntagnachmittag ein Minibagger von dem Anhänger eines Transporters auf die Fahrbahn gefallen, worauf die rechte Fahrbahn für mehrere Stunden voll gesperrt werden musste. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der mit einem Minigbagger beladene Anhänger überladen gewesen und daraufhin ins Schleudern geraten sein. Darüber hinaus war der Bagger offenbar unzureichend gesichert gewesen sein. Der Anhänger soll sich in weiterer Folge derart aufgeschaukelt haben, worauf der Minibagger von der Ladefläche auf die Fahrbahn fiel und auf die Straße prallte. Anschließend drehte sich das Fahrzeuggespann und kam entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf dem Standstreifen zum Stehen. Sowohl am Minibagger, als auch am Anhänger entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zudem ist die Fahrbahn auf Grund des herabfallenden Minibaggers beschädigt worden. Darüber hinaus musste die Fahrbahn wegen auslaufenden Betriebsstoffen gereinigt und deshalb die rechte Fahrspur der BAB 24 in Fahrtrichtung Berlin für ca. drei Stunden gesperrt werden. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Franziska Feja

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell