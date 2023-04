POL-LWL: Schokoladendieb von Mitarbeiter gestellt

Ludwigslust (ots) -



In einem Lebensmittelgeschäft in Ludwiglust hatte am Samstagnachmittag ein 46-jähriger Mann versucht, 37 Tafeln Schokolade zu stehlen. Nach Angaben des Personals legte der Tatverdächtige zunächst nur zwei Flaschen Wasser und eine Schachtel Zigaretten auf das Kassenband. Dabei viel einer Mitarbeiterin der überfüllte und teils offenstehende Rucksack des 46-Jährigen auf. Der Mann wurde daraufhin von dem Personal aufgefordert, seinen Rucksack zu zeigen. Dieser gab sich kooperativ, sodass die Mitarbeiterin daraufhin 37 Tafeln Schokolade im Gesamtwert von ca. 120 Euro auffinden konnte. Das Verkaufspersonal informierte anschließend die Polizei, die daraufhin eine Strafanzeige wegen versuchten Ladendiebstahls aufnahm.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Franziska Feja

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell