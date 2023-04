POL-LWL: Exhibitionist belästigte Frau auf Waldweg bei Parchim

Parchim (ots) -



Die Polizei ermittelt gegen einen unbekannten Mann, der am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr im Voigtsdorfer Weg nördlich von Parchim vor den Augen einer Spaziergängerin exhibitionistische Handlungen vorgenommen haben soll. Der unbekannte Mann sei anschließend mit einem roten Motorroller davongefahren. Der Tatverdächtige soll 45 bis 50 Jahre alt und von etwas kräftiger Statur gewesen sein. Das Opfer informierte nach dem Vorfall die Polizei und erstattete Anzeige. Die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) bittet jetzt um Hinweise zu diesem Vorfall bzw. zum Tatverdächtigen.



