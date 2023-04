POL-GÜ: 22-Jähriger fährt sich mit PKW am Strand von Rerik fest

Rerik (ots) -



Am 21.04.2023 waren Beamte der Polizei Bad Doberan im Einsatz, da sich ein 22-jähriger Mann aus Braunschweig mit einem PKW am Strand von Rerik festgefahren hatte.



Etwa gegen 09:00 Uhr morgens wurden die Beamten durch den Fahrer des angemieteten PKW über den Sachverhalt informiert. Bereits am Vorabend soll der Deutsche eigenen Angaben zufolge den Strandzugang neben der Reriker Seebrücke befahren haben. Selbst eingeleitete Versuche der Fahrzeugbergung blieben jedoch ohne Erfolg.



Der PKW konnte dank des Einsatzes eines Abschleppunternehmens unbeschadet geborgen werden. Auch der Küstenschutzbereich blieb glücklicherweise unbeschädigt.



Durch die vor Ort eingesetzten Beamten wurde die mögliche Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit des jungen Mannes überprüft. In diesem Zusammenhang durchgeführte Tests verliefen jedoch ohne Auffälligkeiten, sodass der Mann noch vor Ort entlassen werden konnte.



